Столтенберг: агрессия РФ изменила всю систему безопасности НАТО

Неспровоцированная и неоправданная война, которую Россия начала против Украины, изменила всю евроатлантическую среду по безопасности. Об этом сегодня в Брюсселе перед началом встречи министров обороны стран НАТО заявил Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, сообщает Укринформ.

Столтенберг также добавил, что агрессия РФ будет иметь долгосрочные последствия для политики НАТО в сфере сдерживания и обороны.

"Во время нашей чрезвычайной встречи министров защиты сегодня мы будем говорить о грязном вторжении России в Украину. Это разрушительное бедствие для людей в Украине, и это также меняет нашу среду безопасности, будет иметь долгосрочные последствия для нашей безопасности, для всех союзников по НАТО", – сказал Йенс Столтенберг.

Он напомнил, что НАТО дало быстрый и объединенный ответ на эти события. Союзники применили тяжелые санкции против России, предоставили и продолжают оказывать существенную помощь Украине как в военном измерении, так и финансовой и гуманитарной. В то же время, НАТО предприняла меры по усилению своей коллективной обороны.

По словам Столтенберга, сотни тысяч военнослужащих НАТО находятся в повышенной готовности. Сто тысяч американских войск уже находятся в Европе, 40 тысяч – под прямым командованием НАТО, преимущественно в восточной части Альянса. Эти силы поддерживаются военно-морскими и воздушными возможностями.

"США играют ключевую роль в этих усилиях по усилению коллективной обороны. Больше американских войск в Европе – это мощный сигнал трансатлантического единства", – подчеркнул Генеральный секретарь НАТО.

Он сообщил, что сегодня министры НАТО не только рассмотрят последствия российского вторжения в Украину, но также проведут оценку ее долгосрочных последствий и пути долгосрочной адаптации Альянса, дальнейшего укрепления его политики сдерживания и обороны.

"Мы должны устранить любое пространство для ложных просчетов или недоразумений в Москве по поводу нашей готовности защитить и защищать всех союзников", – добавил Йенс Столтенберг.

Он еще раз заявил о том, что НАТО несет ответственность за то, чтобы этот кризис не вышел за пределы Украины, и увеличение военного присутствия на восточном фланге НАТО преследует цель предотвращения дальнейшей эскалации войны.

В свою очередь, министр обороны США Ллойд Остин, вышедший в прессу вместе со Столтенбергом, отметил, что американская сторона была способна в этой ситуации принять ряд важных и продуманных решений.

"Наше (американское – ред.) присутствие посылает миру сигнал, что мы остаемся единственными в нашей поддержке Украины, что мы осуждаем российское неспровоцированное и ничем не оправданное вторжение в Украину. У Украины есть законная и суверенная власть, и мы поддерживаем ее способность защитить себя, и мы будем продолжать эту поддержку", – подчеркнул американский чиновник.

Он отметил, что союзники по НАТО тверды в соблюдении статьи 5 Вашингтонского договора о коллективной безопасности, и будут выполнять свои обязательства.