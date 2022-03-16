В Украине запустили Национальный портал помощи населению (НППН), который позволяет найти все необходимые контакты и важную информацию для гражданских, нуждающихся в помощи, сообщает Интерфакс-Украина.

Как сообщается на сайте портала, на сайте размещены данные о том, к кому обращаться и как поступать в конкретных обстоятельствах во время войны.

На сайте доступна информация как для тех, кто сейчас находится в зоне сопротивления, так и для переселенцев: вопросы безопасности; пищевые продукты; эвакуация; волонтерство; помощь из-за границы; транспорт; жилье; мобилизация и т.д.

Портал создан в партнерстве с фондом "Вернись живым". Все ссылки на портале проверены, информация постоянно обновляется.

Сайт Национального портала помощи населению: https://npdn.in.ua/