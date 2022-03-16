МИД Литвы: ЕС должен предоставить Украине "дорожную карту"

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис после встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявил, что Евросоюз должен и в дальнейшем поддерживать Киев и оказывать давление на Россию. Об этом, ссылаясь на литовский новостной портал, пишет Иван Бойко, УНИАН.

По словам министра, после того, как лидеры стран Евросоюза на минувшей неделе высказались за интеграцию Украины в сообщество, Еврокомиссия не должна откладывать в долгий ящик просьбу Киева о вступлении в ЕС.

"Политические заявления должны сопровождаться административными, практическими решениями Комиссии. Должна быть представлена дорожная карта о кандидатском статусе Украины, когда он будет предоставлен, в какой форме он будет предоставлен. Мы хотим это видеть", – сказал Ландсбергис.

Он отметил, что поднимет эти вопросы на предстоящей на следующей неделе встрече министров ИД ЕС.

По его словам, странам ЕС следует продолжать оказывать военную и финансовую помощь Украине. Также, сказал министр, сообщество должно объявить новые санкции для России, введя эмбарго на импорт энергоресурсов из этой страны и отключив все банки от системы расчетов SWIFT.