Россию исключили из Совета Европы

Комитет министров Совета Европы принял решение исключить Россию из данной организации, сообщает Интерфакс-Украина.

"Комитет министров (…) постановляет в рамках процедуры, начатой в соответствии со статьей 8 Устава Совета Европы, что Российская Федерация прекращает быть членом Совета Европы с 16 марта 2022 года", - говорится в резолюции на сайте Совета Европы в среду.

Совет Европы подтвердил, что агрессия РФ против Украины представляет собой серьезное нарушение РФ своих обязательств по ст.3 Устава Совета Европы.