Повлиять на Путина может только Си Цзиньпин — экс-глава британской разведки MI6

Бывший глава британской разведки MI6 Алекс Янгер заявил, что только президент Китая Си Цзиньпин может повлиять на Владимира Путина, чтобы остановить войну в Украине, сообщает Новое время.

"Из всех людей в мире, которые могут повлиять на Владимира Путина, который находится в своем бункере и одержим идеей достижения величия через восстановление Российской империи, из всех людей, которые могут его вразумить, это Си Цзиньпин, китайский лидер" , — сказал он.

По его словам, Путин нуждается в Си Цзиньпине.

"Конечно, Си, хотя он и чувствует, что должен на высоком уровне поддерживать то, что делает Россия в связи с их новым союзом, должен быть глубоко обеспокоен происходящим" , — сказал он.

Янгер заявил, что война России против Украины серьезно усугубляет экономические проблемы, с которыми сталкивается Китай и несет "огромный репутационный риск" для Китая, если он продолжит ассоциировать себя с "убийственной деятельностью в Украине".