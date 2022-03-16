МИД РФ: на переговорах поговорят и об отмене санкций
В российском МИДе пытаются убеждать, что вопросы возможной отмены санкций в отношении РФ обсуждаются на переговорах Украины и России. Об этом, со ссылкой на заявление МИД РФ российским СМИ, сообщает Украинская правда.
МИД РФ утверждает, что якобы вопрос отмены
"антироссийских санкций" обсуждается в комплексе с другими вопросами на российско-украинских переговорах.
Глава делегации РФ в переговорах с Украиной Владимир Мединский ранее заявил, что Украина якобы предлагала
"австрийский" или
"шведский" вариант нейтралитета.
В Офисе президента быстро отреагировали, что такая модель может быть только
"украинской" и только с юридически выверенными гарантиями безопасности.