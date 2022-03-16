МИД РФ: на переговорах поговорят и об отмене санкций

В российском МИДе пытаются убеждать, что вопросы возможной отмены санкций в отношении РФ обсуждаются на переговорах Украины и России.﻿ Об этом, со ссылкой на заявление МИД РФ российским СМИ, сообщает Украинская правда.

МИД РФ утверждает, что якобы вопрос отмены "антироссийских санкций" обсуждается в комплексе с другими вопросами на российско-украинских переговорах.

Глава делегации РФ в переговорах с Украиной Владимир Мединский ранее заявил, что Украина якобы предлагала "австрийский" или "шведский" вариант нейтралитета.