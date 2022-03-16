Из Беларуси отправили домой более 2,5 тыс мертвых россиян - СМИ
В госпиталях Гомельской области Беларуси продолжают лечить раненых российских военных. Их привозят из Украины как по суше, так и вертолетам к белорусской Наровле, затем везут в Мозырь и Гомель, а трупы – поездами и самолетами в Россию, сообщает Деловая столица.
"Мы были с бытовой раной в мозырском госпитале. Там столько раненых россиян лежит – просто какой-то ужас. Ужасно изуродованы. Невозможно слушать их стоны на всю больницу", – сообщил Белорусской службе Радио Свобода источник в Гомельской области.
Там пишут, что из-за наплыва раненых россиян в некоторых городах Беларуси могут перестать оказывать помощь местным жителям.
"Только в воскресенье в Мозыре совершили операции примерно сотни россиян. Уже в понедельник "забросили" в больницу еще больше. К их лечению и хирургическим операциям привлекаются все врачи, в том числе терапевты и отоларингологи. Правда, помощь местным жителям предоставляется, но вскоре могут возникнуть проблемы", – поделился источник, связанный с медициной в Мозыре.