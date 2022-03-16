Зеленский попросил у Конгресса США самолеты и ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к Конгрессу США, заявил, что Украине необходимы оборонительные системы ПВО и самолеты для отпора российской агрессии, сообщает Интерфакс-Украина.

"Россия превратила украинское небо в источник смерти. Для тысячи людей. Российские войска уже выпустили по Украине почти тысячу ракет. Бесчисленное количество авиабомб. Они используют дроны, чтобы более целесообразно убивать. Это террор, которого Европа не видела. Не видела уже 80-т лет! И мы просим ответить" , - заявил Зеленский.

При этом, глава государства в очередной раз обратился с просьбой создать над Украиной бесполетную зону, соответственно, условия, при которых "Россия уже не сможет ежедневно и каждую ночь терроризировать мирные города".

"Разве это большая просьба? … Если это слишком много, мы предлагаем альтернативу. Вы знаете, в каких защитных системах мы нуждаемся. С-300 и другие подобные системы. Вы знаете, насколько многое зависит на поле боя от способности применить авиацию. Мощная авиация. Для защиты собственных людей. Своей свободы. Своей земли. Самолеты, которые могут помочь Украине. Какие могут помочь Европе. И вы знаете, что они есть. Но на земле. Не в украинском небе. Не защищают наших людей" , - сказал он.