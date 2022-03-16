ОГТСУ: Лисичанск остался без газоснабжения из-за поврежденных обстрелом

Лисичанск (Луганская обл.) из-за обстрелов в ночь на среду остался без газоснабжения из-за поврежденных обстрелом распределительных сетей, сообщил "Оператор ГТС Украины", сообщает Интерфакс-Украина.

"Ночной обстрел повредил газораспределительные сети перед главным газораспределительным пунктом города. "Лисичанскгаз" (подразделение "Луганскгаза") приняло решение перекрыть газовые сети", - говорится в сообщении оператора.

По его данным, на 13:00 среды из-за боевых действий в результате военной агрессии РФ в Украине приостановлена работа 38 из 1389 газораспределительных станций (ГРС).

Пока не возобновлено газоснабжение для потребителей в Донецкой, Луганской, Киевской, Запорожской, Николаевской, Херсонской и Харьковской областях, которые получали газ через эти станции.

ОГТСУ делает все возможное, чтобы как можно скорее возобновить работу своих объектов во всех регионах.