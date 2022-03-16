NBC: США рассматривают возможность передать Украине дронов-убийц

Администрация Джо Байдена рассматривает возможность предоставления Украине беспилотников-убийц Switchblades. Это управляемые ракеты американского производства, которые могут точно поражать танки и артиллерию с расстояния в несколько миль. Об этом, ссылаясь на NBC News и представителей Конгресса США, сообщает Слово и дело.

Окончательное решение еще не принято, но в Белом доме думают, стоит ли оснащать Украину начиненными взрывчаткой "баражировочными ракетами" Switchblades в рамках нового пакета военной помощи.

Switchblades – это по сути роботизированные умные бомбы, оснащенные камерами, системами наведения и взрывчаткой. Их можно запрограммировать на автоматический удар по целям, находящимся за много миль, и их можно направлять вокруг целей, пока не настанет подходящее время для удара. Компания заявляет, что Switchblade 600 может летать в течение 40 минут до 50 миль.

Это оружие одноразового использования, поэтому его прозвали "дроном-камикадзе".

Американские военные использовали Switchblade в боевых действиях в ограниченных обстоятельствах в Афганистане и других местах, но не предавали гласности этот факт, сообщили источники издания.