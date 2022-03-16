Лавров: мы готовы говорить с главами МИД Украины и Турции

По итогам встречи глав МИД России Сергея Лаврова и лидера МИД Турции Мевлюта Чавушоглу переговорщики заявили, что Москва готова продолжить общение в трехстороннем формате глав МИД РФ, Украины и Турции.﻿﻿ Об этом, ссылаясь на подконтрольные Кремлю издания РФ, сообщает Украинская правда.

Лавров заявил, что Москва готова продолжить общение в трехстороннем формате глав МИД РФ, Украины и Турции.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что в ходе переговоров с Лавровым было принято "решение" по гуманитарной ситуации и прекращению огня в Украине.

В настоящее время граждане Турции, которые находятся в Мариуполе, должны быть эвакуированы. Лавров и Чавушоглу заявили, что необходимо срочное обеспечение прекращения огня в Мариуполе, чтобы ликвидировать эту гуманитарную проблему.

Лавров и Чавушоглу заявили, что не обсуждали возможной встречи президентов Украины и России.