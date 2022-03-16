Путин заявил, что не имеет цели оккупировать Украину

Президент России Владимир Путин заявил, что якобы не имеет цели оккупировать Украину﻿. Об этом он сказал на совещании по вопросам социально-экономического развития регионов, сообщает Деловая столица.

"Появление российских войск под Киевом или возле других городов Украины связано не с намерениями оккупировать эту страну. У нас нет такой цели. Относительно тактики боевых действий — она полностью себя оправдала" , — заявил Путин.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс сказала, что скептически относится к мирным переговорам между Россией и Украиной — президент России Владимир Путин должен вывести войска, чтобы они добились успеха.