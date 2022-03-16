Швейцария расширила санкции против России

Власти Швейцарии расширили санкции против России за вторжение в Украину, добавив в список еще 197 человек и 9 компаний. Об этом говорится в заявлении правительства, сообщает Укринформ.

«Еще 197 человек теперь подпадают под финансовые санкции и ограничения на въезд. Среди них есть олигархи и известные бизнесмены. Еще 9 компаний также подпадают под финансовые санкции» , – заявили в правительстве.

Активы санкционированных лиц и компании замораживаются на территории Швейцарии сегодня днем. Теперь санкционный список Швейцарии полностью синхронизирован со списком ЕС.

Отмечается, что страна ввела новые ограничительные меры в связи с серьезными нарушениями Россией международного права в Украине.