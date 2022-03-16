Зеленский предложил американцам создать новый союз

Президент Владимир Зеленский предложил США создать новый союз – United for peace, который сможет за 24 часа оказывать всю необходимую помощь.﻿ Об этом, ссылаясь на выступление Зеленского в Конгрессе США, сообщает Украинская правда.

"Полномасштабное российское вторжение в Украину началось 24 февраля. И было бы справедливо, если бы оно завершилось через сутки. Через 24 часа. Чтобы зло было сразу наказано", – сказал Зеленский.

Но сегодня, уточнил он, у мира нет таких инструментов.

"Войны прошлого побуждали наших предшественников создавать институты, которые должны защищать нас от войны. Но… Они не работают. Мы видим это. Вы это видите. Следовательно, нужны новые институты, новые союзы", – продолжил президент Украины.

Он предложил создать объединение U-24, или United for peace.

"Союз ответственных государств, имеющих силу и совесть, чтобы останавливать конфликты. Немедленно. За 24 часа оказывать всю необходимую помощь. Если нужно – то оружие. Если нужно – то санкции. Гуманитарная поддержка. Политическая поддержка, деньги", – уточнил Зеленский.

Кроме того, сказал он, такое объединение могло бы оказывать помощь и тем, кто переживает стихийные бедствия, техногенные катастрофы, кто стал жертвой гуманитарного кризиса или эпидемии.