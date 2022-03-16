CNN: США и союзники отправили в Украину системы ПВО

Соединенные Штаты и их союзники по НАТО направили в Украину системы противовоздушной обороны. Однако, речь идет не о тех ПВО, которые ранее запросила наша страна, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Как информирует CNN, ссылаясь на заявление высокопоставленного представителя США, в этих дополнительных систем входят мобильные системы ПВО советских времен SA-8, SA-10, SA-12 и SA-14.

"Эти системы имеют меньший диапазон высот, чем система С-300, которую запросила Украина. Однако их дальность выше, чем у ракет Stinger, ранее поставленных в Украину, что дает им возможность поражать крылатые ракеты" , - говорится в сообщении.

По словам этого же чиновника США, системы были получены от стран-партнеров НАТО и находятся "в пути".

Ранее CNN уже сообщало, что президент Владимир Зеленский и Конгресс США давят на администрацию американского президента Джо Байдена, чтобы она нашла способ доставить тяжелое вооружение советского производства, которое бы использовалось в войне против РФ. Речь шла об истребителях МиГ и зенитно-ракетных комплексах С-300.

Сегодня президент Владимир Зеленский выступил перед конгрессом США, заявив, что сегодня, для защиты своих людей Украина нуждается в закрытии неба.

Однако и назвал другую альтернативу - предоставление нашей стране С-300 и другие ПВО для обороны от атак РФ.