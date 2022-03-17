Крупный мобильный оператор отменил ограничения на раздачу интернета
Оператор Vodafone Украина отменил ограничения на раздачу мобильного интернета, сообщает Новое время.
Мобильный оператор Vodafone Украина отменил ограничения на раздачу мобильного интернета со смартфона на другие устройства, говорится в сообщении компании.
Изменения затронут ряд тарифных планов оператора с безлимитным интернетом: Vodafone Unlim 3G, Vodafone Unlim 3G Plus, Vodafone SuperNet Unlim, Vodafone SuperNet Turbo 2019.
На время войны оператор включил услуги Раздача Интернета в месяц и Раздача Интернета в день в эти тарифные планы без дополнительной тарификации. Это не потребует дополнительных действий со стороны абонента для подключения.