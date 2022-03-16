Кулеба считает, что нейтралитет Украины не решит проблему

Украине нужен не нейтральный статус, а реальные гарантии безопасности, с учетом «горького опыта» Будапештского меморандума. Об этом сказал в интервью НВ министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Новое время.

В целом российские требования, звучащие во время переговорного процесса, представляют собой ультиматум о капитуляции, и Киев их отвергает, заявил министр.

"Я бы сейчас не заводил разговор в нейтралитет или в любую другую область, а говорил именно о том, каким образом Украина получит гарантии безопасности и какими они будут. Нейтралитет сам по себе не является решением проблемы. Решением являются гарантии безопасности, и не такие, как в Будапештском меморандуме. Мы подходим к переговорам с четким ощущением горького опыта Будапештского меморандума и не допустим повторения этой ошибки сейчас" , — отметил Кулеба.

Он пояснил, что договоренности, достигнутые в Будапеште в 1994 году, предусматривали только декларативные гарантии, например, обязательства подписантов созвать консультации Совета Безопасности ООН в случае угрозы для Украины.