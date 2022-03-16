Офис Генпрокурора: ВС РФ расстреляли 10 человек в очереди за хлебом

В Офисе Генерального прокурора подтвердили гибель в Чернигове 10 человек, расстрелянных российскими войсками прямо в очереди в магазин, сообщает Новое время.

"16 марта в 10 часов утра военнослужащие РФ обстреляли из огнестрельного оружия людей, стоявших в очереди за хлебом возле продуктового магазина" , — рассказали в ведомстве.

Как сообщается, по данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.