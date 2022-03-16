Зеленский: Украина стала членом "энергетического Евросоюза"

Системный оператор украинской электрической сети НЭК "Укрэнерго" вместе с европейскими коллегами завершил объединение отечественной и европейской энергосистем. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба﻿ ОП.

"Украинская и европейская энергосистемы уже сейчас работают синхронно", – сообщил Глава государства.

Он напомнил, что ночью, когда Россия начала войну против Украины, наше государство отсоединилось от российской и белорусской энергосистем, и уже никогда не вернется назад.

"Враг ожидал, что украинская энергосистема развалится, что мы не справимся, поэтому захватил Запорожскую атомную станцию, намеренно бомбил и бомбит ТЭС украинских городов и линии электропередачи. Но украинская энергосистема все 21 день войны работала стабильно, сбалансированно и устойчиво, что признали европейцы. И с сегодняшнего дня мы больше не одни. И с сегодняшнего дня украинская электроэнергия течет в Европу, европейская – в Украину", – отметил Владимир Зеленский.

По его словам, отныне у украинской энергетической системы есть надежные энергорезервы, которые расположены за западной границей, поэтому защищены от атак оккупанта.