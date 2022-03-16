ВСУ: под Николаевом уничтожен российский "Аллигатор"

В среду, 16 марта, украинские военные уничтожили очередной военный вертолет российских оккупантов. Об этом заявили Сухопутные войска ВСУ, сообщает Новое время.

Речь идет о разведывательно-ударном вертолете Ка-52 Аллигатор, который представляет собой модификацию Ка-50, известного как Черная акула. Судьба его экипажа не уточняется, однако рядом с обломками виден кусок парашюта.

Ка-52 был разработан РФ для выполнения задач по командованию армейской авиацией, в частности, разведки местности и координации действий группы боевых вертолетов.