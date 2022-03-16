Денисова: Херсонская область – на грани гуманитарной катастрофы

Денисова: Херсонская область – на грани гуманитарной катастрофы
Фото: facebook.com/UACEC

Херсонская область находится на грани гуманитарной катастрофы из-за оккупации региона российскими войсками.﻿ Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, сообщает Новое время.

По ее словам, в населенных пунктах области (особенно небольших) есть проблемы с электро-, газо- и водоснабжением, также людям критически не хватает медикаментов, а иногда — еды. При этом, отмечает Денисова, доставить все это для них невозможно из-за обстрелов со стороны российских войск.

"Российские боевики обстреливают мирное население, выходящее на протестные митинги. Такое обращение войск РФ с мирным населением является грубым нарушением норм Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны", — отмечает омбудсмен.
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