В ОП назвали единственный способ завершить войну

На переговорах с Россией Украина требует от страны-агрессора гарантии безопасности, прекращения огня и полного вывода войск. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью американскому каналу PBS, сообщает Корреспондент.

По словам Подоляка, достичь этого можно только при встрече лидеров стран.

"Наша позиция на переговорах вполне конкретная - юридически выверенные гарантии безопасности, прекращение огня, вывод российских войск. Все это возможно только при прямом диалоге глав Украины и РФ" , - отметил Подоляк.

Кроме того, он заявил, что украинская делегация работает над документом, который будут в дальнейшем обсуждать и подписывать президенты для остановления боевых действий. По словам Подоляка, подписание соглашения может произойти довольно скоро.