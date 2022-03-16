В ОП назвали единственный способ завершить войну
На переговорах с Россией Украина требует от страны-агрессора гарантии безопасности, прекращения огня и полного вывода войск. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью американскому каналу PBS, сообщает Корреспондент.
По словам Подоляка, достичь этого можно только при встрече лидеров стран.
"Наша позиция на переговорах вполне конкретная - юридически выверенные гарантии безопасности, прекращение огня, вывод российских войск. Все это возможно только при прямом диалоге глав Украины и РФ", - отметил Подоляк.
Кроме того, он заявил, что украинская делегация работает над документом, который будут в дальнейшем обсуждать и подписывать президенты для остановления боевых действий. По словам Подоляка, подписание соглашения может произойти довольно скоро.
"Это единственный способ завершить войну", - подчеркнул он.