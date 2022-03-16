Гаагский суд обязал РФ прекратить военные действия в Украине

Международный суд ООН в Гааге постановил, что Россия должна прекратить войну против Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Новое время.

"Украина одержала полную победу по делу против России в Международном суде ООН. Суд обязал РФ немедленно прекратить вторжение в Украину. Приказ является обязательным для выполнения Россией согласно международному праву. Игнорирование решения приведет РФ в еще большую изоляцию" , — написал Зеленский в Twitter.

Как информирует Суспільне, согласно решению суда, Россия должна прекратить «военные операции», которые начались на территории Украины 24 февраля, и обеспечить, чтобы любые регулярные или нерегулярные подразделения, которые направляет или поддерживает Россия, а также другие организации и лица, которые находятся под контролем России, не принимали никакие шаги для продолжения военных действий (эти решения поддержали 13 человек, против выступили два).

Также суд единогласно призвал обе стороны воздерживаться от действий, которые могут ухудшить или продолжить спор и усложнить рассмотрение судом.