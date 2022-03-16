Spiegel: Шольц отверг инициативу Польши о миссии НАТО в Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц отменил инициативу Польши о заходе миротворческой миссии НАТО в Украину, сообщает Сегодня.

Как пишет Spiegel, спикер правительства Германии Штеффен Гебештрейт заявил, что канцлер Шольц уже говорил, что ни один солдат НАТО не должен направляться "за пределы Альянса или в Украину" – это и дальше "остается красной линией".

По словам спикера, нельзя провести четкую границу между "миссией по гуманитарной помощи, спасательной миссией или боевой миссией" НАТО.

Ранее вице-премьер Польши Ярослав Качиньский заявил, что в связи с полномасштабным вторжением России в Украину необходимо отправить миротворческую миссию НАТО.