Застраховать авто за рубежом: условия в Польше, Чехии и Германии

Рассказываем, как временно выезжающим из Украины людям застраховать свой транспорт, сообщает Сегодня.

С 16 марта украинцы могут пересекать границы Польши, Словакии, Венгрии и Молдовы на своих автомобилях без полисов "Зеленая карта". В обычных условиях он является обязательным страховым сертификатом.

Какую страховую защиту предлагают за границей

Сразу после пересечения государственных рубежей людям следует позаботиться о страховой защите в той стране, куда они прибыли. Следовательно, некоторые государства предлагают бесплатные полисы или берут на себя страховую защиту украинских водителей.

Польша. В Польше три страховщика – ERGO, PZU и Warta – предоставляют полисы внутреннего страхования гражданской ответственности автовладельцев сроком на 30 дней. Получить такие полисы можно прямо на пограничных пунктах с польской стороны. Там работают представители этих компаний.

Чехия. Чешское страховое бюро предлагает следующую услугу: бесплатное страховое покрытие ущерба, причиненного украинским незастрахованным транспортным средством. Эта опция возможна в течение 2 месяцев после пересечения границы.

Кроме того, украинские водители могут дозвониться по специальной горячей линии в Чехии. Ее номер – +420 251 032 834. Услуги предоставляются на украинском языке.

Германия. До 31 мая 2022 года страховщики этой страны возмещают ущерб, причиненный украинскими водителями в результате ДТП.

Кроме того, немецкий офис Бюро "Зеленая карта" будет отвечать за урегулирование ущерба в случае аварий. А пострадавшие в ДТП по вине украинских водителей должны обращаться в бюро для возмещения ущерба.

"Зеленая карта" в других странах

Полис "Зеленая карта" можно оформить у украинских страховщиков. Это можно делать даже онлайн. Есть также варианты продолжительности действия полиса – на короткий срок (до 60 дней) со скидкой 50%, а также можно подготовить документ на любой срок.

Какие документы нужны украинцу для выезда за границу

Страны, принимающие беженцев, имеют примерно одинаковые условия. Важно взрослому человеку, имеющему право пересечь границу, иметь с собой:

внутренний украинский паспорт (также ID-карту);

если нет паспорта – любой другой документ, удостоверяющий личность.

В то же время Молдова стала первой из стран, которая принимает документы, сгенерированные в приложении "Дія".

Также эти страны отменили требование к тесту на коронавирус или подтверждение о вакцинации против COVID-19.