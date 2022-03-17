Еще один банк начал выплачивать 6,5 тыс. грн

Еще один украинский банк присоединился к "єПідтримки", сообщает Сегодня.

Получить 6500 грн помощи от государства можно теперь в "Правекс Банк". Для этого следует открыть специальную карточку и подать заявку в "Дії".

Как оформить выплату?

Откройте специальную карту "єПідтримка" в "Правекс Банк" или другом банке-партнере. Подайте заявку в 2 клика в приложении "Дія". Ждите зачисления средств в течение 10 дней.

Помощь рассчитана на украинцев из населённых пунктов, где ведутся активные боевые действия.

Кто может получить 6,5 тыс. гривен?

ФЛП всех групп, которые уплатили ЕСВ за 4 квартал 2021 года. Наемные работники, за которых уплачено ЕСВ за 4 квартал. Кроме работников организаций, получающих средства из Государственного бюджета Украины.

Области, где доступна услуга:

Черниговская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Николаевская, Запорожская, Донецкая, Луганская, Киевская, Житомирская, Одесская, Волынская, Днепропетровская и город Киев.

Средства можно потратить на что угодно, а также снять в банкомате или перечислить на другую карту.