Еще один банк начал выплачивать 6,5 тыс. грн
Еще один украинский банк присоединился к "єПідтримки", сообщает Сегодня.
Получить 6500 грн помощи от государства можно теперь в "Правекс Банк". Для этого следует открыть специальную карточку и подать заявку в "Дії".
Как оформить выплату?
- Откройте специальную карту "єПідтримка" в "Правекс Банк" или другом банке-партнере.
- Подайте заявку в 2 клика в приложении "Дія".
- Ждите зачисления средств в течение 10 дней.
Помощь рассчитана на украинцев из населённых пунктов, где ведутся активные боевые действия.
Кто может получить 6,5 тыс. гривен?
- ФЛП всех групп, которые уплатили ЕСВ за 4 квартал 2021 года.
- Наемные работники, за которых уплачено ЕСВ за 4 квартал. Кроме работников организаций, получающих средства из Государственного бюджета Украины.
Области, где доступна услуга:
Черниговская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Николаевская, Запорожская, Донецкая, Луганская, Киевская, Житомирская, Одесская, Волынская, Днепропетровская и город Киев.
Средства можно потратить на что угодно, а также снять в банкомате или перечислить на другую карту.