Зеленский легализировал криптосектор в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о виртуальных активах, предусматривающий легализацию криптосектора., сообщает Экономическая правда.
Как заявляют в Минцифре, легально будут работать иностранные и украинские криптобиржи. Кроме того, банки будут открывать счета для криптокомпаний, а украинцы смогут защитить свои сбережения в виртуальных активах.
Закон также предусматривает, что государство будет гарантировать судебную защиту прав на виртуальные активы.
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку будет:
- формировать и реализовывать политику в области виртуальных активов;
- определять порядок оборота виртуальных активов;
- выдавать разрешения поставщикам услуг виртуальных активов;
- осуществлять надзор и финансовый мониторинг в данной сфере.
"С началом войны криптоактивы стали мощным инструментом для привлечения дополнительного финансирования в поддержку Вооруженных Сил Украины. За три недели войны Криптофонд Украины собрал более 54 миллионов долларов США в криптоактивах. Президент подписал закон "О виртуальных активах". Запускаем легальный рынок виртуальных активов в Украине и выводим криптосектор из тени", – добавил глава Минцифры Михаил Федоров.