Зеленский легализировал криптосектор в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о виртуальных активах, предусматривающий легализацию криптосектора.﻿, сообщает Экономическая правда.

Как заявляют в Минцифре﻿, легально будут работать иностранные и украинские криптобиржи. Кроме того, банки будут открывать счета для криптокомпаний, а украинцы смогут защитить свои сбережения в виртуальных активах.

Закон также предусматривает, что государство будет гарантировать судебную защиту прав на виртуальные активы.

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку будет:

формировать и реализовывать политику в области виртуальных активов;

определять порядок оборота виртуальных активов;

выдавать разрешения поставщикам услуг виртуальных активов;

осуществлять надзор и финансовый мониторинг в данной сфере.