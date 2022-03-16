Зеленский легализировал криптосектор в Украине

Зеленский легализировал криптосектор в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о виртуальных активах, предусматривающий легализацию криптосектора.﻿, сообщает Экономическая правда.

Как заявляют в Минцифре﻿, легально будут работать иностранные и украинские криптобиржи. Кроме того, банки будут открывать счета для криптокомпаний, а украинцы смогут защитить свои сбережения в виртуальных активах.

Закон также предусматривает, что государство будет гарантировать судебную защиту прав на виртуальные активы.

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку будет:

  • формировать и реализовывать политику в области виртуальных активов;
  • определять порядок оборота виртуальных активов;
  • выдавать разрешения поставщикам услуг виртуальных активов;
  • осуществлять надзор и финансовый мониторинг в данной сфере.
"С началом войны криптоактивы стали мощным инструментом для привлечения дополнительного финансирования в поддержку Вооруженных Сил Украины. За три недели войны Криптофонд Украины собрал более 54 миллионов долларов США в криптоактивах. Президент подписал закон "О виртуальных активах". Запускаем легальный рынок виртуальных активов в Украине и выводим криптосектор из тени", – добавил глава Минцифры Михаил Федоров.
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