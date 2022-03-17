Как изменится рынок труда в Украине в ближайшее время

Эксперт рассказал, чего ждать украинцам после окончания войны с Россией, сообщает Сегодня.

Война всегда приносит боль и разрушение, а после нее тысячи людей сталкиваются с тем, что у них больше нету дома и привычной работы.

Некоторые эксперты прогнозируют, что после окончания войны украинцев ждет страшная безработица и африканские зарплаты. Так ли это, журналисты спросили у экономиста и финансового аналитика Алексея Куща.

По словам эксперта, в случае быстрого завершения войны ситуация вовсе не будет такой катастрофической.

"Я думаю, что после войны Украину ждет экономический "бум", связанный с восстановлением инфраструктуры, мы получили определенную помощь со стороны западных партнеров и миллиарды долларов будут направлены именно на восстановление инфраструктуры" , – говорит Кущ.

Война – это всегда резкое падение ВВП, но после нее, за счет восстановление инфраструктуры, будет резкий рост Валового внутреннего продукта.

Восстановление экономики

После войны весь мир ожидает период высоких сырьевых цен, в том числе – и на продовольствие, экспортером которого является Украина.

Когда восстановится возможность экспортировать сырьевые товары, это будет способствовать росту экономики.

Что будет с зарплатами?

Рынок труда в послевоенное время будет очень видоизменен, поскольку многие украинцы просто не вернуться домой, к своим рабочим местам из-за границы, а вот их количество будет расти, поскольку страна нуждается в рабочей силе для восстановления инфраструктуры.

Это приведет наоборот, к дефициту рабочей силы, а соответственно, зарплаты в дефицитных областях экономики могут даже пойти вверх после спада во время войны.

Многое зависит от того, какую модель выстраивания экономики выберет послевоенная Украина.

"Если мы будет опираться на кластерный принцип, когда структурные затраты идут в смежные отрасли, то есть будем покупать свои же строительные материалы и другую продукцию, в таком случае создание 10 рабочих мест в секторе инфраструктуры приведет к созданию 20 или 30 мест в смежных отраслях" , – говорит эксперт.

Сколько людей потеряли работу?

По словам Алексея Куща, около 40% экономики в стране просто остановилось, соответственно украинцы, работавшие там – сейчас остаются не занятыми.

Часть из этих 40% продолжают выплачивать зарплату сотрудникам, соответственно, полностью безработными остались около 20% граждан.

"С учетом того, что у украинцев низкий запас прочности в виде накоплений – это катастрофично. И тут очень политика и поддержка государства тех людей, которые потеряли работу и самих работодателей" , – считает экономист.

По его мнению, нынешних налоговых послаблений не достаточно и государство должно полностью отменить кумулятивный налог на труд или снизить его в несколько раз.

Это поможет предприятиям сохранить рабочие места, а для предприятий, которые находятся полностью в состоянии простоя, нужно отменить все налоги на труд.

"Нужно менять политику в сфере занятости и на время войны отменить выплаты по безработице, а вместо них перейти к государственной гарантии занятости, это означает, что любой трудоспособный человек, который остался безработным должен получать работу в той, сфере, где нужна рабочая сила и деньги за это" , – рассказывает Кущ.

Сколько людей вернутся из-за границы?

Экономист утверждает, что сейчас такое желание высказали около половины тех граждан, которые выехали за границу, а реальный процент зависит от того, на сколько затянется война.

Если боевые действия будут длиться годами, то таких людей будет становится все меньше и меньше.

Особенно тревожно то, что выехало очень много детей, которые являются будущим страны и в тоже время, лучше всех адаптируются к жизни в новой стране.