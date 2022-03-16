Столтенберг отреагировал на заявление Зеленского о НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, прокомментировал последние высказывания президента Украины Владимира Зеленского об альянсе, сообщает Корреспондент.

Ранее глава государства заявил, что "охладел" к вопросу НАТО, после того как в Киеве поняли, что Альянс не готов принять Украину.

"Месседж Украине сегодня точно такой же, каким был годами – Украина суверенное независимое государство и имеет право выбирать свой собственный путь. Мы уважаем решения, принятые демократически избранным руководством Украины. Это только они будут решать, или они хотят членства или нет, и это потом тридцати союзникам решать в отношении этого вопроса. Не России применять вето к этому процессу" , - сказал Столтенберг.

В то же время, он в очередной раз заявил, что НАТО не ответит на призыв Украины закрыть небо.

"Союзники едины как в предоставлении поддержки Украины и ее права на самозащиту, так и едины в том, что НАТО не должно разворачивать свои силы на земле или воздушном пространстве Украины, потому что у нас есть ответственность гарантировать, что этот конфликт, эта война не эскалирует за пределы Украины. Мы видим смерти, разрушения, человеческие страдания в Украине, но это будет еще хуже, если НАТО предпримет действия, которые превратят это в полномасштабную войну между НАТО и Россией" , - сказал он.

Столтенберг подчеркнул, что позиция союзников в данном вопросе является единой.

При этом генсек НАТО констатировал, что "в Украине нужен мир".

"Поэтому Россия и президент Путин должны остановить войну и вывести свои войска. Мы поддерживаем все усилия, направленные на поиск решения, все усилия, направленные на дипломатическое решение. Мы поддерживаем и приветствуем переговоры, которые сейчас идут между Украиной и Россией. В то же время мы поддерживаем Украину" , - сказал он.

Столтенберг считает, что результаты переговоров между Украиной и Россией "тесно связаны с ситуацией на поле боя".