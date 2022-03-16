Столтенберг отреагировал на заявление Зеленского о НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, прокомментировал последние высказывания президента Украины Владимира Зеленского об альянсе, сообщает Корреспондент.
Ранее глава государства заявил, что "охладел" к вопросу НАТО, после того как в Киеве поняли, что Альянс не готов принять Украину.
"Месседж Украине сегодня точно такой же, каким был годами – Украина суверенное независимое государство и имеет право выбирать свой собственный путь. Мы уважаем решения, принятые демократически избранным руководством Украины. Это только они будут решать, или они хотят членства или нет, и это потом тридцати союзникам решать в отношении этого вопроса. Не России применять вето к этому процессу", - сказал Столтенберг.
В то же время, он в очередной раз заявил, что НАТО не ответит на призыв Украины закрыть небо.
"Союзники едины как в предоставлении поддержки Украины и ее права на самозащиту, так и едины в том, что НАТО не должно разворачивать свои силы на земле или воздушном пространстве Украины, потому что у нас есть ответственность гарантировать, что этот конфликт, эта война не эскалирует за пределы Украины. Мы видим смерти, разрушения, человеческие страдания в Украине, но это будет еще хуже, если НАТО предпримет действия, которые превратят это в полномасштабную войну между НАТО и Россией", - сказал он.
Столтенберг подчеркнул, что позиция союзников в данном вопросе является единой.
При этом генсек НАТО констатировал, что "в Украине нужен мир".
"Поэтому Россия и президент Путин должны остановить войну и вывести свои войска. Мы поддерживаем все усилия, направленные на поиск решения, все усилия, направленные на дипломатическое решение. Мы поддерживаем и приветствуем переговоры, которые сейчас идут между Украиной и Россией. В то же время мы поддерживаем Украину", - сказал он.
Столтенберг считает, что результаты переговоров между Украиной и Россией "тесно связаны с ситуацией на поле боя".
"Я убежден, что одна из причин – и украинцы говорят, что они видят некоторые шаги в правильном направлении – это потому, что они были способны отражать удар, что они были способны биться с силами российской интервенции. Поддержка со стороны альянса украинским вооруженным силам также очень важна в отношении того, чего они могут достичь за столом переговоров с Россией", - сказал генсек НАТО.