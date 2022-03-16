ОП: мэр Мелитополя освобожден из плена
Мэр Мелитополя Иван Федоров освобожден из плена и уже находится в безопасности. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, сообщает Деловая столица.
"Только что завершилась спецоперация по освобождению из плена мэра Мелитополя Ивана Федорова. Хотелось бы сказать одно: своих мы никогда не бросаем", — сообщил Тимошенко.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Ивана Федорова похитили и пытают, чтобы он заявил на видео о своей поддержке оккупационных властей РФ.
Российские кафиры вместо Федорова назначили так называемого "и.о. мэра" — Галину Данильченко от "Оппозиционного блока".
Депутаты горсовета Мелитополя попросили возбудить уголовное дело по статье "Государственная измена" в отношении представителей этой партии.
Впоследствии стало известно, что Ивана Федорова вывезли в оккупированный Луганск.