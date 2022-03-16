В ОП отреагировали на публикацию Financial Times о мирном плане

Обнародованные в американском издании Financial Times данные о проекте договора между Украиной и Россией отображают только российские требования. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает Корреспондент.

"Кратко. FT опубликовал проект, в котором представлена запрашиваемая позиция российской стороны. Больше ничего. Украинская сторона имеет свои позиции. Единственное, что мы подтверждаем на данном этапе, это прекращение огня, вывод российских войск и гарантии безопасности от ряда стран" , – написал Подоляк в Twitter.

Ранее в Financial Times появилась публикация о якобы совместном плане Украины и РФ по завершению войны из 15 пунктов. Он предусматривает нейтральный статус Украины и некие "ограничения" для ВСУ.

Также сегодня Подоляк прокомментировал заявления России о предложении создания в Украине демилитаризованной страны, но с собственной армией по образу Швеции или Австрии. По его словам, модель может быть только украинской и только под юридически выверенные гарантии безопасности.