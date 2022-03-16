Путин обвинил США и ЕС в объявлении дефолта РФ

Президент России Владимир Путин обвинил США и Евросоюз в объявлении дефолта РФ. Ситуацию в экономике страны после вторжения в Украину он обсудил с чиновниками в среду, 16 марта, сообщает Корреспондент.

Путин считает, что Запад попытается взорвать общественное устройство РФ из-за "национал-изменников".

"Они будут пытаться делать ставку на так называемую "пятую колонну", на "национал-изменников", на тех, кто зарабатывает деньги здесь у нас, а живет там. И живет даже не в географическом смысле этого слова, а своими мыслями, своим рабским сознанием. Я совсем не осуждаю тех, у кого вилла в Майами или на французской Ривьере. Кто не способен обойтись без фуа-гра, устриц или так называемых "гендерных свобод". Но проблема не в этом. А в том – еще раз повторяю – что большинство таких людей ментально находятся именно там, а не здесь, не с нашим народом, не с Россией. И это, по их мнению, признак принадлежности к "высшей касте", "высшей расе". Такие люди готовы родную мать продать, лишь бы сидеть в прихожей у этой высшей касты. Коллективный Запад пытается расколоть наше общество, спекулируя на боевых потерях, на последствиях социально-экономических санкций, спровоцировать гражданскую борьбу, используя "пятую колонну" для достижения своей цели. А цель одна – я уже говорил – уничтожение России. Но русский народ может отличить настоящих патриотов от подонков и предателей, и выплюнет их, как мушку, случайно залетевшую в рот" , - заявил Путин.

По его словам, Запад планировал ввести жесткие экономические санкции против России в любом случае, даже если бы РФ не вторглась в Украину.

Путин заявляет, что фактически России объявили войну "недружественным действиям" и давлением на экономику. Он сказал, что резервы российского Центробанка просто украли, и западные правительства объявили "дефолт" по своим обязательствам перед российскими финансовыми системами. Также президент России заявил, что РФ ждут новые экономические реалии и структурные изменения экономики, они приведут к росту безработицы и инфляции. По его словам, задача властей минимизировать эти последствия.

Относительно падения экспорта после санкций он заявил, что нужно не сокращать производство, а направить дополнительные объемы товаров на внутренний рынок.

"Это объективно должно вести к снижению цен внутри страны" , – сказал Путин.

Также он заявил, что аресты зарубежных активов РФ и бизнеса - урок для российских предпринимателей и заверил, что "нет ничего надежней инвестиций на родине".

Как сообщалось, дефолт России может быть объявлен уже сегодня, если государство и некоторые компании не выплатят купон по долгам в долларах.