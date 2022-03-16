Байден объявил о передаче Украине 800 систем ПВО
США передадут Украине очередную партию военного оборудования на общую сумму $800 млн. В целом на текущей неделе будет передана оборонную помощь на $1 млрд. Об этом сказал президент США Джо Байден на брифинге в среду, 16 марта, сообщает Корреспондент.
По словам американского лидера, эти поставки будут включать 800 систем ПВО, 9 тысяч противотанковых комплексов, 7 тысяч единиц стрелкового оружия, миллионы различных боеприпасов, включая снаряды и беспилотники.
"Американский народ стойко поддерживает народ Украины перед аморальным и неэтичным нападением Путина на гражданское население. Мы едины в своем отвращении к преступной агрессии Путина, и мы будем продолжать поддерживать их, пока они борются за свою свободу, свою демократию и само выживание", – заявил президент.
Также Байден заверил, что Вашингтон продолжит оказывать давление на Москву и намерен изолировать Россию на международной арене.
"Вместе с нашими союзниками мы продолжим оказывать давление на находящуюся под ударом экономику России, дальше изолировать ее на мировой арене. Это наша цель", – заявил Байден.
По его словам, США намерены "ослабить позиции" России, укрепляя при этом "украинские позиции как на поле боя, так и в переговорах".
Ранее CNN сообщали, что США и их союзники по НАТО направили в Украину системы ПВО. Речь идет о мобильных системах ПВО советских времен SA-8, SA-10, SA-12 и SA-14.