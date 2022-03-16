Украина получит от США $800 млн на оборону - Байден

США передадут Украине очередную партию военного оборудования на общую сумму $800 млн. В целом на текущей неделе будет передана оборонную помощь на $1 млрд. Об этом сказал президент США Джо Байден на брифинге в среду, 16 марта, сообщает Корреспондент.

По словам американского лидера, эти поставки будут включать:

800 ПЗРК Stinger

2000 ПТРК Javelin, 1000 легких гранатометов и 6000 гранатометов АТ-4

100 БПЛА

100 гранатометов, 5000 автоматических винтовок, 1000 пистолетов, 400 пулеметов, 400 ружей

20 млн патронов

по 25 000 бронежилетов и шлемов.

"Американский народ стойко поддерживать народ Украины перед аморальным и неэтичным нападением Путина на гражданское население. Мы единые в своем отвращении к преступной агрессии Путина, и мы будем продолжать поддерживать их, пока они борются за свою свободу, свою демократию и само выживание" , – заявил президент.

Также Байден заверил, что Вашингтон продолжит оказывать давление на Москву и намерен изолировать Россию на международной арене.

"Вместе с нашими союзниками мы продолжим оказывать давление на находящуюся под ударом экономику России, дальше изолировать ее на мировой арене. Это наша цель" , – заявил Байден.

По его словам, США намерены "ослабить позиции" России, укрепляя при этом "украинские позиции как на поле боя, так и в переговорах".

Ранее CNN сообщали, что США и их союзники по НАТО направили в Украину системы ПВО. Речь идет о мобильных системах ПВО советских времен SA-8, SA-10, SA-12 и SA-14.