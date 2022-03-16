ОВА: в Мариуполе войска РФ разбомбили спорткомплекс, где находились беременные и дети

Список преступлений российских террористов в Мариуполе дополнился авиаударом по спорткомплексу "Нептун", где находились беременные и мамы с маленькими детьми. Об этом заявил председатель Донецкой ОВА Павел Кириленко, сообщает Укринформ.

"Исключительно гражданские находились и в "Нептуне". Теперь там под завалами, среди прочих, беременные женщины и женщины с детьми. Это чистый терроризм" , - отметил в Телеграме﻿ председатель ОВА.

В приобщенном видео говорится, что одну из беременных пытаются спасти из-под завалов. В бассейне находились беременные женщины с детьми до 3 лет.

Кириленко напомнил, что российская мерзость из Градов обстреляла автомобильную колонну, которая шла из Мариуполя на Запорожье, ранив пятерых человек, включая ребенка, и о бомбардировке Драмтеатра, где прятались несколько сотен мариупольцев.