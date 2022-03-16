Кличко: из-за вражеских обстрелов пострадал Подольский район Киева

Российские оккупанты продолжают бомбить столицу Украины. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает Укринформ.

«Вечером враг вновь обстреливал Киев. Снаряды попали в несколько частных домов в Подольском районе. На месте работают спасатели и медики. Возгорание локализовано, но работы по ликвидации последствий пожара продолжаются. На данный момент пострадавших не обнаружили» , - говорится в Телеграм-сообщении﻿.

По словам мэра, также поврежден газопровод низкого давления; аварию ликвидируют специалисты газовой службы

Как сообщалось, в Киеве 16 марта действует усиленный комендантский час, который начался вчера, 15 марта, в 20:00 и продлится до 7:00 17 марта. На это же время объявлен комендантский час и в Киевской области.