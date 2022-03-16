Генштаб ВСУ: оккупанты несут потери

Российские оккупанты продолжают наступательную операцию против Украины, но получают жесткое сопротивление со стороны украинской армии. Об этом заявил Генштаб ВСУ в среду, 16 марта, сообщает Корреспондент.

"Оккупанты несут существенные потери в живой силе и технике. С начала суток подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожены два самолета Су-30СМ в Одесской области, вертолет Ка-52 вблизи Николаева и самолет Су-34 в Черниговской области. Данные по поводу потерь противника уточняются" , - сказано в заявлении﻿.

Также военные РФ продолжают нарушать нормы Международного гуманитарного права - наносят ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры Украины, жилым кварталам, обстреливают из артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня колонны мирных жителей при осуществлении эвакуации из районов ведения активных боевых действий. Также фиксируются факты содержания гражданских лиц в заложниках, ограблений местного населения, мародерства и похищений людей.

Кроме того, из-за принудительной мобилизации мужчин в ОРДЛО сложилась критическая ситуация, приближающая регион к гуманитарной катастрофе. В Макеевке катастрофическая ситуация в местных больницах - они фактически не способны оказывать медицинскую помощь мирному населению из-за отсутствия квалифицированного медперсонала.

ВСУ продолжают успешно выполнять поставленные задачи по отражению вооруженной агрессии против Украины. На отдельных направлениях наши подразделения перегруппированы и перешли в контрнаступление.