Кулеба объяснил важность проигрыша РФ в Гаагском суде
Решение Международного суда ООН, согласно которому Российская Федерация обязана немедленно прекратить войну в Украине – это именно то, чего требовала Украина. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Сегодня.
Министр отметил в Facebook, что Украина "получила все, что просила", а также объяснил, почему это важно для нашей страны:
- на самом высоком юридическом уровне констатирован факт вторжения России и определено, что безосновательная агрессия России должна прекратиться;
- суд не нашел никаких доказательств утверждений России о геноциде на территории Украины;
- 13 судей поддержали решение, против которых были только двое (РФ и Китай);
- решение суда является юридически обязывающим в соответствии с нормами международного права;
- решение станет точкой отсчета для других юридических и политических оценок российской агрессии.
"Украина здесь победила и требует от России немедленно выполнить приказ суда и прекратить агрессию. Международная юридическая ответственность занимает время и рассмотрение дела теперь продлится, но ответственность России неизбежна. На последней стадии рассмотрения дела будет решаться вопрос репараций. Не сомневаюсь, что и здесь мы победим, и в конце концов деньгами Россия также заплатит. Сегодняшнее решение – акт справедливости по отношению к украинскому народу", – заявил Кулеба.