Кулеба объяснил важность проигрыша РФ в Гаагском суде

Решение Международного суда ООН, согласно которому Российская Федерация обязана немедленно прекратить войну в Украине – это именно то, чего требовала Украина. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Сегодня.

Министр отметил в Facebook﻿, что Украина "получила все, что просила", а также объяснил, почему это важно для нашей страны:

на самом высоком юридическом уровне констатирован факт вторжения России и определено, что безосновательная агрессия России должна прекратиться;

суд не нашел никаких доказательств утверждений России о геноциде на территории Украины;

13 судей поддержали решение, против которых были только двое (РФ и Китай);

решение суда является юридически обязывающим в соответствии с нормами международного права;

решение станет точкой отсчета для других юридических и политических оценок российской агрессии.