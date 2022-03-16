CNN: Словакия готова предоставить Украине системы ПВО С-300

Словакия предварительно согласилась предоставить Украине систему противовоздушной обороны С-300 для защиты от российских авиаударов, сообщает Европейская правда.

Как пишет CNN со ссылкой на свои источники, Словакия, один из трех союзников НАТО, у которых есть рассматриваемые системы обороны, хочет получить гарантии того, что эти системы будут заменены немедленно.

Если страна предоставит свои С-300, то, вероятно, получит зенитно-ракетный комплекс Patriot американского производства, чтобы восполнить потенциал, от которого она отказывается.

Германия и Нидерланды уже публично заявили, что направляют в Словакию системы Patriot. Но интеграция новой комплексной системы ПВО в существующую военную архитектуру страны, а также обучение ее сил ее использованию может занять время, предупредил один из источников, знакомых с этим вопросом.