Британия передаст Украине ПЗРК Starstreak

Великобритания поставит в Украину переносные зенитно-ракетные комплексы Starstreak﻿. Об этом заявил в среду министр обороны страны Бен Уоллес, сообщает Деловая столица.

Так, на прошлой неделе Уоллес сказал британским парламентариям, что Лондон рассматривает вариант с поставками Украине ракет Starstreak.

Как передает BBC, в среду на встрече министров обороны в Брюсселе Уоллес отметил, что "мы их поставляем".

Уоллес не уточнил, о каком количестве зенитных ракет идет речь и как украинские войска будут учиться работе с ними.

Глава британского минобороны, добавил что Соединенное Королевство ранее поставило Украине 4000 единиц противотанкового оружия.

Starstreak (c англ. буквально "звездный след") — британский переносной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для поражения вертолетов и низколетящих самолетов. Starstreak считается самой быстрой в мире ракетой класса "земля-воздух" малой дальности. ПЗРК Starstreak может поражать воздушные цели на высоте до 5 км.

Ранее, президент США Джо Байден объявил о предоставлении Украине военной помощи на 800 миллионов долларов.