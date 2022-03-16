В Минагро заверили, что кризиса продовольствия не будет

Посевную кампанию проведут во всех регионах Украины, где есть возможность "уходить в поле", поэтому вопрос продовольственной безопасности будет решен. Об этом заявил министр агрополитики Роман Лещенко, сообщает Корреспондент.

"Где мы физически можем сеять, где не стреляют, где есть возможность идти в поле – мы идем в поле и сеем. Речь не идет только о западе Украины, речь идет и о центре и юге, мы будем сеять везде, где можем" , - сказал Лещенко в эфире телеканала Рада.

По его словам, Украина выполнит вопросы продовольственной безопасности.

"Безусловно, Украина является гарантом более 400 млн человек по всему миру с точки зрения продовольствия" , - добавил министр.

Также Лещенко подчеркнул, что потребности украинцев прежде всего и отметил, что в стране существует достаточно прошлогодних запасов.