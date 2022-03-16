ОВА Николаева: линия фронта сдвинулась в сторону Херсона

На Николаевщине наши защитники передвинули линию фронта в сторону Херсона - в ближайшем будущем Николаев будет тыловым городом.﻿ Об этом заявил глава областной военной администрации Виталий Ким, сообщает Укринформ.

«Линию фронта отодвинули. По всем данным разведки, враг окапывается и ничего не хочет делать. Они сидят в домах, в подвалах, отстреливаются в любую сторону. Оккупанты перемещаются за Херсон, готовят там себе новую линию обороны. Это означает, что в ближайшем будущем Николаев будет тыловым городом. Ведь смысла военного что-то делать с нашим городом. У них вариантов напасть на Николаев сегодня нет» , - рассказал Ким в своем телеграмм-канале.

По его словам, теперь город более спокойно переходит в нормальный режим работы. В частности, сейчас будут усилены меры по безопасности горожан и бизнеса.

«Теперь у меня появилось больше времени, чтобы разбираться с хозяйством области» , - подчеркнул Ким.

Он также предупредил, что те «тыловие крысы», которые извлекают для себе выгоду, пользуясь тем, что идет война, будут жестко наказаны.