ЕСПЧ прекратил рассмотрение исков против РФ

Европейский суд по правам человека после исключения России из Совета Европы принял решение приостановить рассмотрение всех жалоб против РФ.﻿ Об этом говорится в заявлении ЕСПЧ, сообщает Новое время.

Международный суд взял паузу для размышлений о дальнейшей судьбе жалоб против РФ. Привело к такому шагу решения Совета Европы изгнать Россию из своих рядов.

"Суд постановил приостановить рассмотрение всех заявлений против Российской Федерации к рассмотрению им правовых последствий этого постановления для работы суда" , — говорится в сообщении ЕСПЧ.

Юрисдикция Европейского суда по правам человека распространяется на все государства-члены Совета Европы, ратифицировавшие Конвенцию о защите прав человека и основных свобод. Россия ратифицировала конвенцию в 1998 году.

6 марта Европейский суд по правам человека запретил РФ обстреливать гражданскую инфраструктуру Украины и обеспечить безопасный проход гуманитарной помощи.