ЕСПЧ прекратил рассмотрение исков против РФ

ЕСПЧ прекратил рассмотрение исков против РФ

Европейский суд по правам человека после исключения России из Совета Европы принял решение приостановить рассмотрение всех жалоб против РФ.﻿ Об этом говорится в заявлении ЕСПЧ, сообщает Новое время.

Международный суд взял паузу для размышлений о дальнейшей судьбе жалоб против РФ. Привело к такому шагу решения Совета Европы изгнать Россию из своих рядов.

"Суд постановил приостановить рассмотрение всех заявлений против Российской Федерации к рассмотрению им правовых последствий этого постановления для работы суда", — говорится в сообщении ЕСПЧ.

Юрисдикция Европейского суда по правам человека распространяется на все государства-члены Совета Европы, ратифицировавшие Конвенцию о защите прав человека и основных свобод. Россия ратифицировала конвенцию в 1998 году.

6 марта Европейский суд по правам человека запретил РФ обстреливать гражданскую инфраструктуру Украины и обеспечить безопасный проход гуманитарной помощи.

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