Кулеба назвал условия для переговоров с Лавровым

Дмитрий Кулеба вместе с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу 17 марта обсудят вероятные переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым.﻿ Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в эфире телемарафона, сообщает Укринформ.

Глава украинской дипломатии информировал, что Мевлют Чавушоглу приедет в Украину после визита в Москву и расскажет, чего удалось достичь на переговорах с Россией.

«Будем вместе с ним строить дальнейшую логику процесса. Я всегда подтверждал, что готов к ведению переговоров на уровне министров иностранных дел при условии, конечно, если господин Лавров готов к субстантивному обсуждению вопросов и решению конкретных проблем» , - подчеркнул министр.

По его словам, если Чавушоглу привезет из москвы такое известие, то мы можем наметить дальнейшие шаги в переговорном процессе на уровне министров.

Кулеба добавил, что на встрече с главой МИД Турции будет обсуждаться и двусторонняя повестка дня, в том числе поддержка Украины и другие вопросы сотрудничества.