Резников пообещал военные сюрпризы для врагов

Минобороны круглосуточно работает на уровне НАТО, ЕС для усиления обороноспособности Украины. Пока информация о поставках международной помощи ВСУ не обнародуется, однако на фронте враг первым узнает эту помощь.﻿ Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает Укринформ.

«В эти дни мы круглые сутки работаем на уровне НАТО, ЕС, двустороннем уровне для усиления нашей обороны. Сложно назвать министра обороны партнерской страны, с которым бы я ни говорил за последние дни по телефону или по видеосвязи. Мир действительно изменился. Перейден рубикон. Сейчас свободный мир – украиноцентрический. И мы делаем все, чтобы это ощутили наша армия и наш народ. Мы договорились не сообщать о конкретных результатах. Хочу только сказать – положительные новости есть. Первым их узнает враг – на фронте от наших военных» , – заявил Резников в Фейсбуке