Гаагский суд рассмотрит вопрос о выплате репараций от РФ

Международный суд ООН в Гааге рассмотрит вопрос о репарациях от России за причиненный ущерб Украине﻿.Об этом в Гааге рассказала коагент Украины на слушаниях в Международном суде Оксана Золотарева, сообщает Укринформ.

"Суд признал наличие своей предварительной юрисдикции. Теперь мы переходим к рассмотрению дела по сути, и теперь суд будет определять, имеет ли он полную юрисдикцию рассматривать это дело. Затем перейдет к вопросам того, какую ответственность должна нести РФ. В первую очередь, речь идет об установлении фактов нарушения ею международного права, что является ключевым приоритетом министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. После этого суд перейдет к рассмотрению вопроса репараций. Речь идет о компенсациях за тот вред, как моральный, так и материальный, который был причинен народу Украины" , - подчеркнула коагент.

Она отметила, что международным правом предусмотрены все механизмы взыскания средств в случае невыполнения одной из сторон решения судов.

"Но этот вопрос будет рассматриваться на более позднем этапе. Сейчас суд установит дальнейший ход рассмотрения дела в ближайшие дни, возможно, в течение недели, и тогда мы будем понимать, как будем двигаться дальше" , - сказала Золотарева.

Она также напомнила, что на третий день вторжения Украина направила иск против России в Международный суд ООН с требованием привлечь агрессора к ответственности за искажение понятия геноцида.