Верещук: в Запорожье удалось эвакуировать 6,4 тыс мариупольцев

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала об эвакуации людей из Мариуполя 16 марта, сообщает Новое время.

В обращении Верещук заявила, что украинская сторона целый день вела сложные переговоры с российскими оккупантами, чтобы обеспечить режим тишины для выезда из заблокированного оккупантами Мариуполя людей на своих автомобилях. Колонну с продовольствием и автобусами для эвакуации снова не пропустили в Мариуполь.

Украина организовала сбор людей, которые выбрались из Мариуполя в Бердянск. По словам Верещук, все 15 автобусов с мариупольцами доехали до Запорожья. Всего в город прибыли 6426 мариупольцев, из них 2039 детей. Колонны частного транспорта продолжают двигаться в направлении Запорожья. Продовольствие и медикаменты украинская сторона оставила в Бердянске, там организованы пункты помощи всем, кто выехал из блокадного города.

Завтра Украина будет вести переговоры о режиме тишины вдоль маршрута эвакуации из Мариуполя и продолжит забирать людей из Мариуполя в Бердянск, а оттуда — в Запорожье. Также планируется организация коридоров, чтобы доставить гуманитарный груз в заблокированные населенные пункты Харьковской и Киевской областей.

В Мариупольском городском совете сообщили, что 16 марта из Мариуполя в сторону Запорожья выехали около 11 тысяч человек. Для тех, кто своим ходом добрался до Бердянска и не смог продолжить движение, организовали автобусы в Запорожье. По приезду в Запорожье помощь можно получить в центрах поддержки по адресам: