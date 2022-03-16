Нацполиция: в Чернигове из-за обстрелов в очереди за хлебом погибли 13 человек
Число мирных жителей Чернигова, погибших в результате вражеского обстрела возле хлебного магазина, возросло до 13. Об этом заявил начальник полиции Черниговской области Владимир Нидзельский, сообщает Укринформ.
"Сегодня российские войска нанесли коварные удары из тяжелой артиллерии по одному из жилых микрорайонов Чернигова. Снаряды попали в многоэтажку и упали на территории вблизи магазина. Там как раз стояло много людей - в очереди за хлебом. В результате вражеской атаки погибли 13 человек и потсрадали десятки мирных граждан", - информирует Нидзельский в Фейсбуке.
Начальник ГУНП отметил, что на месте военного преступления работали следователи полиции. Они тщательно фиксировали обстоятельства и последствия вражеских обстрелов. Полицейские также занимались эвакуацией пострадавших граждан в медицинские учреждения.