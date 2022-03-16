Нацполиция: в Чернигове из-за обстрелов в очереди за хлебом погибли 13 человек

Число мирных жителей Чернигова, погибших в результате вражеского обстрела возле хлебного магазина, возросло до 13﻿. Об этом заявил начальник полиции Черниговской области Владимир Нидзельский, сообщает Укринформ.

"Сегодня российские войска нанесли коварные удары из тяжелой артиллерии по одному из жилых микрорайонов Чернигова. Снаряды попали в многоэтажку и упали на территории вблизи магазина. Там как раз стояло много людей - в очереди за хлебом. В результате вражеской атаки погибли 13 человек и потсрадали десятки мирных граждан" , - информирует Нидзельский в Фейсбуке﻿.

Начальник ГУНП отметил, что на месте военного преступления работали следователи полиции. Они тщательно фиксировали обстоятельства и последствия вражеских обстрелов. Полицейские также занимались эвакуацией пострадавших граждан в медицинские учреждения.