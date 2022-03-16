Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о требованиях на переговорах с Россией. Завершение войны и гарантии безопасности являются приоритетными, сообщает РБК-Украина.

"Переговоры продолжаются. Переговоры ради Украины. Мои приоритеты на переговоры абсолютны понятны: окончание войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности, реальные гарантии, реальная защита" , - заявил Зеленский.

Напомним, Financial Times, ссылаясь на трех участников переговоров, обнародовало мирный план между Украиной и Россией, который состоит из 15 пунктов. По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, информация от издания является всего лишь черновиком из российских запросов.

Напомним, что достичь мира между Украиной и Россией можно только при встрече лидеров стран Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Война России против Украины продолжается двадцать один день.