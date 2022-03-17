Ювелиры резко повышают цены

Ювелиры пытаются нажиться на войне в Украине – неадекватно повышают цены, сообщает UBR.

На фоне войны в Украине цена драгоценных металлов растет, чем пользуются продавцы и чрезмерно завышают стоимость продукции.

С начала войны в Украине ювелирные компании начали повышать цены на продукцию, прикрываясь повышением цен на золото, пишет британское издание Telegraph.

Цена на золото выросла до 1460 фунтов ($1900 США) за унцию после того, как на лондонском рынке были приостановлены продажи российских золотых слитков.

С начала февраля драгоценные металлы выросли в цене почти на 11%, с 1318 фунтов ($1 726 США) за унцию, поскольку инвесторы устремились в так называемую тихую гавань после вторжения России в Украину.

В чрезмерном повышении цен и давлении на рынок на фоне войны обвиняют лондонский центр торговли бриллиантами и ювелирными изделиями в Хаттон-Гардене.